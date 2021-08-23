Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.15
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 августа 21, 11:44
Bloomberg узнал дату завершения строительства СП-2
Северный поток-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прокладку в водах Германии совершает российское судно-трубоукладчик Фортуна, которое прибыло из вод Дании.
Завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 намечено на 12 сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg 23 августа со ссылкой на морские власти ФРГ.

Прокладку в водах Германии совершает российское судно-трубоукладчик Фортуна. В извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, Фортуна будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 километров.

Портал Marine Traffic сообщает, что Фортуна, ранее работавшая в водах Дании, теперь находится в территориальных водах Германии. Рядом с ней находятся еще несколько судов под российским флагом - многофункциональное аварийно-спасательное судно Мурман, многоцелевое судно обеспечения ледового класса Венгери, ледокол Юрий Топчев и судно снабжения Катунь.

За время реализации проекта США ввели два пакета санкций в отношении компаний и судов, задействованных в строительстве. В то же время Вашингтон не стал вводить ограничения в отношении Nord Stream 2 AG.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что строительство трубопровода почти завершено и применение новых мер было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой.

Однако 20 августа Минфин США ввел очередные санкции, связанные с проектом. Санкционные списки были обновлены после того, как Байден подписал указ, по которому меры против Северного потока-2 стали частью "чрезвычайного положения".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Запуск СП-2 уже не остановить
В РФ говорят, что Северный поток-2 достроят в 2021
ФРГ намерена сохранить транзит газа через Украину
Названа дата окончания строительства СП-2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Талибы заявили об осаде неподконтрольной провинции
noimageБайден назвал условие для санкций против талибов
noimageВ Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19
noimageЛондон будет требовать санкции против талибов
noimageИспания поможет США с приемом беженцев из Афганистана
Лента новостей