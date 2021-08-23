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23 августа 21, 11:51
Талибы заявили об осаде неподконтрольной провинции
талибы
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Лидер сопротивления панджшера Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов о сдаче региона, готовится штурм.
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" в понедельник, 23 августа, объявило о начале осады неподконтрольной провинции Панджшер. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Силы заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров", - написал он.

По его словам, расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг и прилегающая автотрасса свободны. Муджахид утверждает, что талибы полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления.

Как сообщает DW, лидер сопротивления Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов с требованием передать им контроль над регионом. По данным СМИ, он предупредил, что война будет "неизбежной", если боевики откажутся от диалога. по формированию правительства.

"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять "Талибану", - заявил Ахмад Масуд.

По его словам, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане, он готов простить талибам убийство своего отца, руководителя "Северного альянса", совершенное 10 сентября 2001 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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