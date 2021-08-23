Талибы заявили об осаде неподконтрольной провинции

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" в понедельник, 23 августа, объявило о начале осады неподконтрольной провинции Панджшер. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.





"Силы заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров", - написал он.





По его словам, расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг и прилегающая автотрасса свободны. Муджахид утверждает, что талибы полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления.





Как сообщает DW, лидер сопротивления Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов с требованием передать им контроль над регионом. По данным СМИ, он предупредил, что война будет "неизбежной", если боевики откажутся от диалога. по формированию правительства.





"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять "Талибану", - заявил Ахмад Масуд.





По его словам, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане, он готов простить талибам убийство своего отца, руководителя "Северного альянса", совершенное 10 сентября 2001 года.



