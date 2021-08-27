Гаванский синдром. США страдают от тайной болезни

Гаванский синдром – давняя загадка для американских спецслужб. В СМИ так называют симптомы, с которыми с 2016 года в разных странах мира столкнулись десятки американских госслужащих. Впервые на это пожаловались сотрудники посольства США в Гаване. Они заявили о шуме и боли в ушах, ощущении вибрации и давления в голове, головокружении.

В 2017 году о похожих симптомах сообщили канадские дипломаты, работавшие на Кубе. Аналогичные случаи происходили в Китае, Узбекистане, России, США, Германии.

Всего серия инцидентов, которые привели к травмам головного мозга у разведчиков, дипломатов, военных и других госслужащих США за рубежом и получили известность как гаванский синдром, уже насчитывают более 130 эпизодов

Государственный департамент США часто использует формулировку “аномальный инцидент, связанный со здоровьем”, чтобы описать гаванский синдром.

Во вторник, 24 августа вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура в Ханой, столицу Вьетнама, задержали на три с половиной часа из-за “аномального инцидента, связанного со здоровьем”, который произошел в Ханое.

Гаванский синдром продолжает шагать по миру?

Случай во Вьетнаме

В Белом доме отказались сообщить, похожи ли симптомы человека, с которым произошел “аномальный инцидент”, на симптомы гаванского синдрома. Неофициально в Госдепе сказали CBS News, что инцидент в Ханое схож со случаями проявления гаванского синдрома в других странах.

Самолет Камалы Харрис должен был вылететь из Сингапура днем 24 августа, в 16 часов по местному времени, но за полчаса до вылета рейс отложили. Самолет отправился в Ханой в 19:30/ Такие задержки необычны для первых лиц США.

С чего все началось

В 2016 году сотрудники посольства США в Гаване и члены их семей — всего 24 человека — заявили о шуме и боли в ушах, ощущении вибрации и давления в голове, головокружении. В некоторых случаях это сопровождалось проблемами со зрением и нарушением когнитивных способностей. США эвакуировали с Кубы часть сотрудников посольства.

Но на этом жалобы не прекратились. В 2017 году аналогичные симптомы появились как минимум у 14 канадских дипломатов в Гаване и у сотрудников консульства США в китайском городе Гуанчжоу. В том же году с похожими симптомами, по собственным словам, столкнулся агент ЦРУ Марк Полимеропулос во время командировки в Москву.

Госдепартамент США назвал произошедшее на Кубе целенаправленными атаками на американцев. Но когда ситуация повторилась в Китае, ведомство ограничилось более сдержанной формулировкой про необъяснимые проблемы со здоровьем. Некоторые пострадавшие американские дипломаты обвинили власти США в попытке спустить проблему на тормозах. Впрочем, недовольны остались и канадские дипломаты: в 2019 году они подали к правительству страны многомиллионный иск, обвинив в бездействии после произошедшего на Кубе.

Что именно произошло с американскими и канадскими дипломатами, долго оставалось неясным. Выдвигались разные версии — от акустических атак до массовой истерии. Канадские ученые, обследовав пострадавших, заметили у них повреждения в некоторых частях мозга, уязвимых перед действием нейротоксинов. Ученые предположили, что дипломаты могли пострадать от средств для борьбы с насекомыми. В 2016-2018 годах их активно применяли на Кубе из-за вспышки болезни, вызванной вирусом Зика, который передают комары.

Комиссия Национальных академий наук, инженерии и медицины по просьбе Госдепартамента рассмотрела все основные версии произошедшего: воздействие электромагнитных волн и химических веществ, инфекции, включая вирус Зика, психологические проблемы. Комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной ухудшения здоровья дипломатов и членов их семей является импульсная радиочастотная энергия. Вместе с тем, не исключено, что на некоторых пострадавших оказали воздействие и другие факторы, в частности, психологические и социальные. Особенно большое влияние они могли иметь у тех, у кого развились хронические симптомы.

Подозрения на Россию

В США уже звучали предположения о том, что за атаками на дипломатов может стоять Москва. В частности, в 2018 году NBC со ссылкой на пять источников написало, что спецслужбы США считают Россию главным объектом для подозрений. The New York Times вспоминала, что СССР интересовался использованием микроволнового излучения в военных целях (впрочем, такое оружие разрабатывали и в США) и что в 1960-1970 годах посольство США в Москве подвергалось микроволновому излучению. Но тогда вероятной целью было не воздействовать на здоровье американцев, а поддерживать работу советских прослушивающих устройств.

Китай, Куба и Россия всегда отрицали какую-либо причастность к ухудшению здоровья дипломатов. Официальные обвинения против России или какой-либо другой страны власти США пока так и не выдвинули.