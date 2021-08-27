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25 августа 21, 22:16
Решение суда по "СП-2" испортило планы Кремля, - Зеркаль
Зеркаль
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Решение немецкого суда не остановит планы по строительству и запуску газопровода, но заставит Россию играть по европейским правилам.

Об этом пишет в Фейсбуке советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Исключений не будет: двери закрываются. "Северный поток – 2" не будет освобожден от требований газовой директивы ЕС… Что это значит? А то, что доставка и транспортировка газа по трубе должны быть разделены, то есть должен состояться знакомый нам анбандлинг. А еще то, что свободная конкуренция и недопущение злоупотребления доступом к рынку не являются пустыми словами для ЕС и они готовы отстаивать честные и справедливые правила игры", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, решение суда не повлияет на строительство газопровода, но изменит его работу.

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"Газпрому" придется делиться. Мало того, что компания-оператор должна быть независимой от него, так еще и 50% газа в трубе должно поставляться третьими сторонами. Да, это не остановит строительство проекта, но, мягко говоря, уже испортило планы Кремля. Ну и помним, мы тоже активно работаем, чтобы закрыть эти "двери неограниченных возможностей" "Газпрома" навсегда", – подытожила Зеркаль.

Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома".
censor.net.ua
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