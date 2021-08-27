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26 августа 21, 12:06
Японцы выявили примеси в составе вакцины Moderna
вакцина
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Препараты были произведены на территории Испании. Размер частиц примеси в них составляет несколько миллиметров.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование 1,63 миллиона доз вакцин от коронавируса производства американской компании Moderna, в составе которых обнаружены примеси. Об этом в четверг, 26 августа, сообщило агентство Kyodo.

По данным экспертов ведомства, размер частиц примеси составляет несколько миллиметров. Некачественные препараты были произведены в Испании. Их обнаружили в восьми японских центрах COVID-вакцинации в пяти префектурах, включая Токио. Наличие посторонних веществ подтверждено в 39 флаконах.

В связи с этим министерство отозвало все дозы из трех партий, которые были сделаны на одной производственной линии в одно и то же время, и начало проверку.

Как известно, правительство Японии подписало контракт с Moderna на получение 50 миллионов доз вакцины COVID-19 к концу сентября. Кроме этого препарата, в стране применяются вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и американо-германского объединения компаний Pfizer и BioNTech.

По последним данным, в стране одну прививку от коронавируса получили 68,1 миллиона человек, или 53,6% населения, а две инъекции - 54,1 миллиона, или 42,6%.

Как сообщалось, в США рассматривают отчеты о развитии редкого заболевания сердца у молодых людей – миокардита - после прививки вакциной Moderna.

Источник: https://korrespondent.net/
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