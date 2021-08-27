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26 августа 21, 12:38
В Венесуэле чрезвычайное положение из-за наводнений
Венесуэла
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Жертвами стихии стали более 20 человек. Наводнения разрушили здания, жилые дома. Есть проблемы с электричеством и мобильной связью.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении из-за наводнений, которые вызвали сильные дожди в западной и южной частях страны. Стихия забрала жизни уже более 20 человек.

"Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида", - сказал он в ходе совещания, которое транслировалось в Twitter.

Как отметил Мадуро, ЧП позволит выделить необходимые средства на борьбу с последствиями стихии.

Известно, что в результате наводнений были уничтожены десятки зданий, более 1,2 тысячи жилых домов серьезно повреждены. В пострадавших штатах – проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

Источник: https://korrespondent.net/
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