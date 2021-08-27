Мир должен готовиться к новой пандемии – ВОЗ

Мировому сообществу следует подготовиться к новой пандемии в ближайшие три месяца. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.





"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве, трансляция которого велась в Twitter.





Он подчеркнул, что ситуация в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются все еще на очень высоком уровне.





Напомним, новая группа ВОЗ выяснит происхождение COVID-19. ВОЗ призвала правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и работать для разработки общей структуры для будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.



