Бельгия объявила о прекращении эвакуации из Кабула

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на коммюнике, распространенное офисом премьер-министра Александра Де Кроо.





"Федеральное правительство приняло решение прекратить эвакуацию из аэропорта Кабула ввиду развития ситуации в Афганистане и по договоренности с европейскими партнерами", - говорится в сообщении.





Как сообщили бельгийские федеральные власти, с 21:30 по бельгийскому времени (22:30 по Киеву) 25 августа весь персонал операции Red Kite (по эвакуации подданных Бельгии, афганцев и граждан третьих стран – Ред.) и эвакуированные лица собраны в Исламабаде.





Отмечается, что Бельгия продолжит репатриацию в страну эвакуированных людей и контингента операции Red Kite в ближайшие дни.





СМИ Бельгии сообщили, что в среду, 25 августа, удалось осуществить пять рейсов между Кабулом и Исламабадом.





Как сообщалось ранее, пока движение "Талибан" не согласится продлить сроки эвакуации людей из Афганистана, вывезти всех желающих покинуть страну не получится. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



