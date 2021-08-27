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26 августа 21, 12:49
Бельгия объявила о прекращении эвакуации из Кабула
эвакуация
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Правительство Бельгии объявило о прекращении эвакуации из Кабула.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на коммюнике, распространенное офисом премьер-министра Александра Де Кроо.

"Федеральное правительство приняло решение прекратить эвакуацию из аэропорта Кабула ввиду развития ситуации в Афганистане и по договоренности с европейскими партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщили бельгийские федеральные власти, с 21:30 по бельгийскому времени (22:30 по Киеву) 25 августа весь персонал операции Red Kite (по эвакуации подданных Бельгии, афганцев и граждан третьих стран – Ред.) и эвакуированные лица собраны в Исламабаде.

Отмечается, что Бельгия продолжит репатриацию в страну эвакуированных людей и контингента операции Red Kite в ближайшие дни.

СМИ Бельгии сообщили, что в среду, 25 августа, удалось осуществить пять рейсов между Кабулом и Исламабадом.

Как сообщалось ранее, пока движение "Талибан" не согласится продлить сроки эвакуации людей из Афганистана, вывезти всех желающих покинуть страну не получится. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: https://korrespondent.net/
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