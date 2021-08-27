Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.82
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 августа 21, 12:55
Блинкен: Дедлайнов по эвакуации из Кабула нет
эвакуация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Штаты намерены продолжать помогать с эвакуацией после 31 августа. Блинкен говорит, что талибы обязались не мешать.
США не планируют прекращать эвакуацию из Афганистана после 31 августа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает CNN.

"Хочу быть абсолютно ясным: в нашей работе нет дедлайна по помощи любым гражданам США, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые стояли рядом с нами много лет, и тоже хотят уехать, но пока не смогли этого сделать. Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа", - заявил Блинкен.

По его словам, талибы обязались не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа.

Блинкен добавил, что сейчас США разрабатывают планы того, как в дальнейшем оказывать консульскую поддержку и облегчать выезд тем, кто еще хочет уехать.

"Мы сделаем все возможное, чтобы их ожидания оправдались", - сказал госсекретарь.

По его словам, в Афганистане остаются не более 1,5 тысячи граждан США.

Накануне сообщалось, что из Кабула эвакуировали уже более 82 тысячи человек. В аэропорту ждут эвакуацию еще 10 тысяч.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США
Британия экстренно эвакуирует своего посла из Афганистана
Меркель высказалась о ситуации в Афганистане
В МИД рассказали о проблеме с эвакуацией из Кабула
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В аэропорту Кабула прогремели два взрыва, есть погибшие.ФОТО
noimageФранция завершает эвакуацию из Кабула
noimageКитай просит ВОЗ расследовать появление COVID в США
noimageВ Афганистане остаются 250 тысяч человек, работавших с США
noimageБельгия объявила о прекращении эвакуации из Кабула
Лента новостей