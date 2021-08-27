В Афганистане остаются 250 тысяч человек, работавших с США

В Афганистане осталось не менее 250 тысяч граждан, сотрудничавших с Соединенными Штатами. Из страны, захваченной талибами, их не эвакуировали. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на экспертов из Ассоциации союзников военного времени (Association of Wartime Allies).





Как отмечает издание, афганцев, имеющих право на ускоренное получение американской визы, так много, что Соединенные Штаты не смогут их всех эвакуировать до 31 августа.





Всего же в Афганистане около одного миллиона человек могут претендовать на особый иммиграционный статус в ускоренном порядке, подчеркнули эксперты.





Напомним, по состоянию на вечер 25 августа в аэропорту Кабула ожидают эвакуации более 10 тысяч человек.





Тем временем в НАТО озвучили проблемы с эвакуацией из Кабула. Главным затруднением, с которым сталкиваются страны при эвакуации из Афганистана, является доставка людей в аэропорт.



