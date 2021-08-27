Китай просит ВОЗ расследовать появление COVID в США

Китай попросил ВОЗ расследовать возможную утечку коронавируса из лабораторий США. Соответствующее письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения направил постоянный представитель Китая при ООН Чжэнь Сюй. Об этом сообщает газета Global Times.





Отмечается, что речь идет о лаборатории военной базы в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина.





Это письмо является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам по расследованию деятельности этих учреждений в США.





По словам Чжэнь Сюй, распространение коронавируса в человеческой популяции в результате утечки из Уханьского института вирусологии крайне маловероятно.





"Но если некоторые считают, что эта версия остается открытой, то такие лаборатории, как Форт Детрик и лаборатория UNC, должны стать объектами прозрачного расследования", - отметил он.





Форт-Детрик в штате Мэриленд является центром биологических исследований военных США. После запрета разработки биологического оружия на международном уровне там исследовали вирусные заболевания, например, Эбола. Китай называет базу "центром темных экспериментов правительства США".





Отмечается, что ученые университета Северной Каролины во главе с Ральфом барич еще в 2003 году совместно с работниками Форт-Детрик обнародовали исследование, в котором показали возможность синтеза и модификации коронавирусов.





Китай настаивает на прозрачном расследовании и требует от США обеспечить полный доступ к упомянутым лабораториям.



