В аэропорту Кабула прогремели два взрыва, есть погибшие.ФОТО

26 августа у аэропорта столицы Афганистана Кабула произошло два взрыва. Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Минобооны США Джон Кирби, один из них произошел у ворот "Эбби", а другой неподалеку — у гостиницы Baron.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот "Эбби" y произошел в результате комплексной атаки, которая привела к пострадавшим среди американцев и среди гражданских лиц. Мы также можем подтвердить как минимум еще один взрыв у отеля "Бэрон", недалеко от ворот Abbey", — написал он.

Правительства США, Британии и Германии со ссылкой на донесения своих спецслужб с утра четверга предупреждали, что в течение дня в районе аэропорта может произойти мощный теракт.

В Белом доме заявляют, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся и следит за ситуацией.