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26 августа 21, 21:17
В аэропорту Кабула прогремели два взрыва, есть погибшие.ФОТО
аэропорт Кабула
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По предварительным данным, взрывы устроили смертники "Исламского государства"

26 августа у аэропорта столицы Афганистана Кабула произошло два взрыва. Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Минобооны США Джон Кирби, один из них произошел у ворот "Эбби", а другой неподалеку — у гостиницы Baron.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот "Эбби" y произошел в результате комплексной атаки, которая привела к пострадавшим среди американцев и среди гражданских лиц. Мы также можем подтвердить как минимум еще один взрыв у отеля "Бэрон", недалеко от ворот Abbey", — написал он.

Правительства США, Британии и Германии со ссылкой на донесения своих спецслужб с утра четверга предупреждали, что в течение дня в районе аэропорта может произойти мощный теракт.

В Белом доме заявляют, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся и следит за ситуацией.

В то же время, как заявляет Al Jazeera со ссылкой на представителей движения "Талибан", в результате первого взрыва погибли минимум 11 человек.

В свою очередь Fox News сообщает, что при взрыве были ранены трое американских солдат.

Как передает "Интерфакс", в неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency после теракта поступили более 30 раненых из аэропорта, по меньшей мере шестеро из них по прибытию скончались.

В свою очередь, как сообщило издание Sky News со ссылкой на британские военные источники, теракты, произошедшие в четверг близ аэропорта в Кабуле, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки "Исламское государство", действующая в Афганистане и Пакистане.

Собеседники телеканала пояснили, что данная версия в настоящее время считается "крайне вероятной".

Напомним, после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в итоге привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа.

Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

В конце концов, 19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже имела это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть там.
Delo
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