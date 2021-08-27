ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Кабуле

ИГИЛ, террористическая исламистская группировка, взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство AMAQ.





Первый взрыв прогремел в четверг неподалеку от группы беженцев возле одного из въездов в аэропорт. Второй - у отеля Barron.





Известно, что в результате взрыва погибли 12 американских военных, 15 были ранены. По данным Минздрава Афганистана, при теракте погибли 60 афганцев, более 150 получили ранения.





Между тем радикальное движение "Талибан" осудило теракт в международном аэропорту Кабула.





"Исламский Эмират решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США", - заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади.





Группировка ISIS-K (или "ИГИЛ в провинции Хорасан", как исламисты называют регион) враждует с Талибаном, считая представителей этого движения "неверными", и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами со США.





Напомним, что разведки ряда стран НАТО предупреждали о возможности теракта у аэропорта Кабула.



