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27 августа 21, 11:16
ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Кабуле
Кабул
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Два взрыва прогремели 26 августа у входных ворот в аэропорт. Террористы также пообещали осуществить новые атаки.
ИГИЛ, террористическая исламистская группировка, взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство AMAQ.

Первый взрыв прогремел в четверг неподалеку от группы беженцев возле одного из въездов в аэропорт. Второй - у отеля Barron.

Известно, что в результате взрыва погибли 12 американских военных, 15 были ранены. По данным Минздрава Афганистана, при теракте погибли 60 афганцев, более 150 получили ранения.

Между тем радикальное движение "Талибан" осудило теракт в международном аэропорту Кабула.

"Исламский Эмират решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США", - заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади.

Группировка ISIS-K (или "ИГИЛ в провинции Хорасан", как исламисты называют регион) враждует с Талибаном, считая представителей этого движения "неверными", и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами со США.

Напомним, что разведки ряда стран НАТО предупреждали о возможности теракта у аэропорта Кабула.

Источник: https://korrespondent.net/
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