Военные США готовятся к военному ответу

Военные США по-прежнему нацелены на выполнение поставленной перед ними в Афганистане задачи по эвакуации своих граждан и афганцев, несмотря на понесенные потери. Об этом говориться в заявлении, опубликованном в четверг, 26 августа, министром обороны США Ллойдом Остином, пишет ТАСС.





Остин выразил сочувствие семьям погибших и подчеркнул: "Мы не станем отклоняться от поставленной задачи. Поступить как-то иначе, особенно сейчас, означало бы покрыть бесчестьем их идеалы и жертвы, которые они принесли нашей стране и афганскому народу".

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 12 военнослужащих США, 15 пострадали.

В то же время, Соединенные Штаты полагают, что террористы продолжат совершать нападения в афганской столице. Об этом заявил на брифинге в четверг глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы полагаем, что террористы хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся", - сказал он.

Он добавил, что Соединенные Штаты дадут военный ответ, когда установят, кто несет ответственность за теракт в Кабуле.

"Мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы определить, кто это сделал, и мы готовы предпринять против них действия", - сказал он. "Мы очень четко давали понять все это время, что мы сохраним за собой право действовать против ИГ в Афганистане", - добавил также Маккензи.

По меньшей мере тысяча американских граждан, ожидающих эвакуации, остаются на территории Афганистана, добавил он.

"Нашей основной задачей остается эвакуация американцев, граждан других стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и афганцев", - указал он. "Как заявил вчера госсекретарь США, мы считаем, что на территории Афганистана остаются около тысячи, вероятно, не более тысячи американских граждан, ожидающих эвакуации", - заявил Маккензи.

также он отметил, что США не располагают сведениями о том, что теракты в Кабуле были совершены с ведома представителей радикального движения "Талибан".

"Я считаю, что сейчас нет никаких свидетельств, которые убедили бы меня в том, что они позволили этому произойти", - указал Маккензи, отвечая на вопрос о том, могли ли талибы не воспрепятствовать готовившейся атаке. По его словам, представители "Талибана" заинтересованы в том, чтобы войска США были выведены из страны в намеченные сроки - к 31 августа, поскольку они "рассчитывают вернуть под свой контроль аэропорт". "Мы преследуем общие цели", - указал генерал.

Маккензи добавил, что американские военные "делают все возможное, чтобы быть готовыми к нападениям", в том числе координируют свои действия с боевиками движения "Талибан", которые охраняют подходы к воздушной гавани.

Помимо этого, Маккензи добавил, что талибы, как полагают США, "предотвратили несколько подобных атак".

Он также сообщил, что власти США пока не намерены перебрасывать дополнительные силы в аэропорт Кабула в свете произошедшего теракта.

"Согласно нашим оценкам, у нас там есть силы, которые нужны для нашей защиты", - сказал он. Маккензи отметил, что может запросить дополнительные войска, если такая необходимость возникнет.

Напомним, ИГИЛ, террористическая исламистская группировка, взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула.



