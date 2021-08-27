Число погибших при взрывах в Кабуле возросло

Жертвами терактов в афганском Кабуле стали по меньшей мере 90 человек. Еще 150 получили ранения. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Афганистана, передает телеканал CBS.





Число американских военных, которые погибли при взрывах в афганском Кабуле, возросло до 13. Ранее было известно о гибели 12 военных. Еще 15 солдат получили ранения.





Взрывы в Кабуле произошли днем 26 августа. Первый - в районе аэропорта столицы Афганистана, второй - неподалеку от отеля Baron, где останавливались военные и репортеры из Великобритании.





Взрывы совершили два террориста-смертника, предположительно из ИГИЛ. Там уже заявили, что взяли на себя ответственность за взрывы.





Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что страна сделает все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактами в афганском Кабуле.



