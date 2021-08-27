Байден заявил об ответственности за ситуацию в Афганистне

Президент США Джо Байден заявил, что несет ответственность за последние события в Афганистане, в том числе за гибель американских военнослужащих при взрывах в аэропорту Кабула. Трансляцию пресс-конференции президента в четверг, 26 августа, вела пресс-служба Белого дома в Twitter.





"Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время", - сказал он.





Он также подчеркнул, что ответственные за нападения у аэропорта Кабула будут найдены и наказаны. В США догадываются, кто стоит за взрывами, отметил он.





"Мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить", - заявил американский лидер.





Он также добавил, что придерживается своего решения вывести американские войска из Афганистана к 31 августа.





Байден также отметил, что США вывезли более 100 тыс. человек из Афганистана с 15 августа.



