Последствия теракта в Кабуле

После захвата Афганистана талибами аэропорт Кабула и подходы к нему превратились в место скопления невероятного количества людей. Этим воспользовались террористы, подорвавшие бомбы в толпе.





Ответственность за взрывы в районе аэропорта Кабула, унесших жизни по меньшей мере 90 человек, взяли на себя радикальные исламисты одного из крыльев группировки Исламское государство.





Президент США Джо Байден заявил, что эвакуация из Кабула будет продолжаться до намеченной даты 31 августа, несмотря на взрывы смертников.





Глава Белого дома пообещал ответить ИГ за это нападение, найти причастных к нему, где бы они ни находились, и "заставить заплатить".





Реакция на теракт





Смертники взорвали себя в толпе у одного из въездов на территорию аэропорта. Охранявшие ворота американские военные - в большинстве своем морские пехотинцы - потеряли 13 человек убитыми, еще 18 ранены.





Однако, позже представитель вооруженных сил США генерал-майор Уильям Тейлор на брифинге заявил, что в четверг в окрестностях аэропорта Кабула произошел только один взрыв.





"Мы не считаем, что был второй взрыв", - сказал он.





США продолжат эвакуацию из Афганистана до последнего момента, ее не планируется продолжать после 31 августа – крайнего срока, на котором настаивает “Талибан".





В ответ на вопрос о взрыве Тейлор заявил: "мы больше не позволим, чтобы нападения в Афганистане распространялись на весь мир, как это было 20 лет назад".





Эвакуация завершается





Тем временем эвакуация из Афганистана вступила в завершающую стадию, а для некоторых стран полностью окончена. Последними страну покинут военнослужащие США. Бельгия одной из первых завершила эвакуацию. Последний рейс из Кабула вылетел в среду вечером.





В четверг операцию завершили Канада, Дания, Нидерланды и Германия. Последним рейсом немецкие военные вывезли 5347 человек, из них 4100 – афганцы.





Правительство Испании заявило в пятницу, что вывезло последнюю партию людей. Два военных самолета приземлились в Дубае. На борту находились – 81 гражданин Испании, четыре подданных Португалии и 83 афганца, сотрудничавшие с силами НАТО.





В пятницу вечером из Кабула улетит последний рейс во Францию. Накануне из Кабула в Париж улетели более 100 французских подданных и более 2500 афганцев. Пятница также стала последним днем эвакуации для Австралии. За минувшие девять дней австралийские военные вывезли более 4 тыс. человек, включая афганцев с австралийскими визами.





Великобритания начала заключительный этап спасательной операции. Последними Кабул покидают военные, обеспечивавшие процесс эвакуации.





Кто совершил теракт





Ответственность за взрывы в районе аэропорта Кабула взяли на себя радикальные исламисты одного из крыльев группировки Исламское государство - Исламское государство-Хорасан.





ИГ-Хорасан было создано в январе 2015 года. Хорасан - название исторической области, включавшей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана (английское название группировки IS-K - от Khorasan).





Это самая экстремистская и жестокая из всех воинствующих джихадистских групп в Афганистане. Ее создание частично связывают с вытеснением ИГ из Ирака и Сирии. Она вербует сторонников в Афганистане и Пакистане, особенно бывших талибов, которые сочли свое бывшее движение недостаточно радикальным.





ИГ-Хорасан обвиняется в самых худших зверствах последних лет, включая нападения на школы для девочек, больницы и даже родильный дом, где, согласно сообщениям, боевики застрелили несколько беременных женщин и медсестер.





В отличие от "Талибана", интересы которого ограничиваются Афганистаном, ИГ-Хорасан является частью глобальной сети, чья конечная цель - создание всемирного халифата. Они нападают на всех, кого считают "неверными", к числу которых относят не только Запад, но и мусульман-шиитов, везде, где могут до них добраться.





Основной оплот "ИГ-Хорасан" - провинция Нангархар на востоке Афганистана, откуда удобно контролировать маршруты переброски людей и наркотиков через афгано-пакистанскую границу. На пике своего могущества группировка насчитывала порядка трех тысяч бойцов, но затем понесла существенные потери в столкновениях с силами международной коалиции, афганской армией и талибами.





Что будет делать “Талибан”?





Группировка "ИГ-Хорасан" враждует с "Талибаном", считая представителей движения "неверными", и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами с США.





Тем не менее, аналитики не исключают, что косвенным образом контакты между двумя организациями поддерживаются через так называемую "сеть Хаккани", являющуюся полуавтономной частью "Талибана".





Сираджуддин Хаккани, за голову которого назначена награда в пять миллионов долларов, возглавляет самую организованную и боеспособную часть талибского ополчения и, по имеющимся данным, сейчас отвечает за порядок в Кабуле.





Взяв 15 августа Кабул, талибы освободили из тюрьмы Пули-Чархи большое количество заключенных, часть из которых предположительно являлась боевиками ИГ.





Но ИГ-Хорасан имеет с талибами фундаментальные расхождения, обвиняя последних в том, что те променяли джихад на мирное соглашение, заключенное в гламурных отелях в Дохе. Группировку сейчас рассматривают как главную угрозу власти "Талибана".



