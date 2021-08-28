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28 августа 21, 11:53
Франция завершила эвакуацию из Афганистана
эвакуация
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Французские военные эвакуировали из Кабула около трех тысяч человек, включая 2,6 тысячи афганцев.
Министр обороны Франции Флоранс Парли в ночь на субботу, 28 августа, объявила о завершении эвакуационной миссии из Афганистана. Об этом она написала в Twitter.

"Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция", - указано в сообщении.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел и Министерстве вооруженных сил, все французские дипломаты и военные покинули Кабул.

"После подтверждения быстрого вывода американских сил, отвечавших за обеспечение безопасности аэропорта Кабула, условия в аэропорту больше не отвечают критериям безопасности, в связи с чем наша операция по эвакуации завершилась в пятницу, 27 августа", - говорится в совместном заявлении двух ведомств.

Источник: https://korrespondent.net/
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