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28 августа 21, 12:00
В Китае раскритиковали доклад США о происхождении COVID
Китай
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В Пекине отвергли обвинения в непрозрачности и заявили, что доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина.
Китайское посольство в США раскритиковало доклад американской разведки относительно происхождения COVID-19, назвав его сфабрикованным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", - заявили в дипведомстве.

В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничал с ВОЗ.

"Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения", - добавили в ведомстве.

Напомним, американская разведка в пятницу обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию.

Источник: https://korrespondent.net/
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