В Китае раскритиковали доклад США о происхождении COVID

Китайское посольство в США раскритиковало доклад американской разведки относительно происхождения COVID-19, назвав его сфабрикованным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.





"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", - заявили в дипведомстве.





В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничал с ВОЗ.





"Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения", - добавили в ведомстве.





Напомним, американская разведка в пятницу обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию.



