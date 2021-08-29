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29 августа 21, 09:47
Великобритания начинает COVID-вакцинацию подростков
вакцина
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Первая доза вакцины уже предложена всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям в возрасте от 12 до 15 лет.
Правительство Великобритании приказало службе здравоохранения страны подготовиться к программе массовой вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая начнется в сентябре. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что первая доза вакцины уже предложена всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям в возрасте от 12 до 15 лет с определенными основными заболеваниями и тем у кого ослаблен иммунитет.

Британские органы здравоохранения заявили, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna безопасны и эффективны для людей в возрасте от 12 до 17 лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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