Великобритания начинает COVID-вакцинацию подростков

Правительство Великобритании приказало службе здравоохранения страны подготовиться к программе массовой вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая начнется в сентябре. Об этом сообщает Reuters.





Отмечается, что первая доза вакцины уже предложена всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям в возрасте от 12 до 15 лет с определенными основными заболеваниями и тем у кого ослаблен иммунитет.





Британские органы здравоохранения заявили, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna безопасны и эффективны для людей в возрасте от 12 до 17 лет.



