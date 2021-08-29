США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГИЛ

В Афганистане в ходе спецоперации было ликвидировано два боевика группировки "Исламское государство". Об этом заявили в Министерстве обороны США.





"По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что в результате атаки были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен", - заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор.





Есть ли потери среди мирного населения, неизвестно, отметил он.





По заявлению Пентагона, американские военные нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ в Афганистане рано утром в субботу, 28 августа.





"ИГ потеряли некоторую способность планировать свои действия и проводить разведку о том, что мы знаем об организации", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.





Ранее в ИГ рассказали, как устроили теракт в Кабуле. Смертник преодолел все КПП на подступах к аэропорту и подошел к американским военным на расстояние пяти метров.



