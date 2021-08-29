Байден заявил о возможных новых терактах в Кабуле

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть достоверные данные о готовящихся атаках на территории аэропорта Кабула в ближайшее время. Об этом в субботу, 28 августа говорится на сайте Белого дома.





При этом Байден сослался на разведданные, которые ему передали военные.





"Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов. Я дал указание принять все возможные меры для защиты наших сил и заверил, что у них есть все полномочия и ресурсы для защиты наших мужчин и женщин на местах", - заявил Байден.





По словам президента, военное командование США заверило его, что способно справиться с задачей.





"Несмотря на опасную ситуацию в афганской столице, США продолжают эвакуацию", - отметил президент.





Он же уточнил, что только за один день накануне американские военные вывезли из Афганистана еще 6800 человек, в том числе "сотни американцев".



