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29 августа 21, 10:40
Байден заявил о возможных новых терактах в Кабуле
Джо Байден
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Американский лидер дал указание принять все возможные меры для защиты американских сил, которые еще остаются работать в аэропорту.
Президент США Джо Байден заявил, что у него есть достоверные данные о готовящихся атаках на территории аэропорта Кабула в ближайшее время. Об этом в субботу, 28 августа говорится на сайте Белого дома. 

При этом Байден сослался на разведданные, которые ему передали военные. 

"Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов. Я дал указание принять все возможные меры для защиты наших сил и заверил, что у них есть все полномочия и ресурсы для защиты наших мужчин и женщин на местах", - заявил Байден. 

По словам президента, военное командование США заверило его, что способно справиться с задачей.

"Несмотря на опасную ситуацию в афганской столице, США продолжают эвакуацию", - отметил президент. 

Он же уточнил, что только за один день накануне американские военные вывезли из Афганистана еще 6800 человек, в том числе "сотни американцев".

Источник: https://korrespondent.net/
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