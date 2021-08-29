Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку

Польские военные начали ставить колючую проволоку на участке польско-белорусской границы в Зубжице-Вельке для недопущения въезда мигрантов в страну. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Ruptly.





Будущий забор возведут высотой в 2,5 метра и протяженностью 180 км, что равняется практически половине общей протяженности лесной границы между двумя государствами.





Работы по возведению стены начались вчера, пятницу 27 августа, у приграничного города Крынки.





Польские пограничники заявили, что только за август они отразили 3059 попыток незаконного пересечения границы.





"За последние сутки перейти границу со стороны Беларуси пытались 55 раз", - отметили пограничники.





Известно, что из-за ситуации с мигрантами Польша удвоила до двух тысяч солдат свой военный контингент на восточной границе для оказания помощи пограничной службе.





Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава продолжает придерживаться жесткой позиции по этому вопросу и намерена пресекать незаконный переход границы с Беларусью. Он также обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса.



