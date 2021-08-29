Франция намерена и далее эвакуировать афганцев

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция выдала сотни спецпропусков афганцам, которе пока что не смогли выбраться из Кабула и благодаря которым может состояться их эвакуация позже. Об этом в субботу, 28 августа французский лидер рассказал в интервью Le Figaro.





Он объяснил, что даже если эвакуация из Кабула воздушным транспортом будет завершена, Париж по-прежнему будет готов помогать людям, которым угрожают талибы.





Макрон также отметил, что Франция начала дискуссии с талибами о гуманитарных операциях, которые будут проводиться в Афганистане. Речь идет о проведении целенаправленной эвакуации афганских мирных жителей.





По данным президента Франции, с 17 августа французы эвакуировали самолетом 2 834 человека, в том числе более 2600 афганцев.



