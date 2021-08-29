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29 августа 21, 11:03
Лондон намерен ввести санкции против талибов
Доминик Рааб
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В дальнейшем Британия планирует использовать все средства для помощи местным жителям Афганистана.
Великобритания не исключает введения санкций против "Талибана", если боевики запретят афганцам, не желающим жить под их руководством, покидать страну, а также будут пособничать террористическим группировкам. Об этом в субботу, 28 августа, говорится в заявлении министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, опубликованном в газете The Sunday Telegraph.

Министр отметил, что Лондон готов применить финансовые санкции в отношении новых властей Кабула.

Рааб уточнил, что Великобритания может применить санкции против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН.

Он также отметил, что Британия будет использовать все средства для помощи местным жителям, а также готова в данном вопросе сотрудничать с Россией и Китаем. 

Источник: https://korrespondent.net/
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