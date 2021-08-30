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29 августа 21, 21:23
В аэропорту Кабула прогремел еще один взрыв
Кабул
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В результате атаки погибли двое человек, еще трое получили ранения

Сегодня, 29 августа, в районе аэропорта Кабула днем 29 августа произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на агентство France Press и местные СМИ.

При этом, социальных сетях публикуют видеозаписи последствий взрыва: над домами поднимается черный дым.

В Министерстве здравоохранения Афганистана подтвердили BBC News, что в районе аэропорта произошел взрыв, и ракета попала в жилой дом.

По информации "Аль-Арабия", в результате атаки погибли двое человек, еще трое получили ранения.

В то же время, как сообщает Reuters, взрыв в столице Афганистана произошел в результате ракетного удара, который нанесли США по подозреваемым террористам "Исламского государства.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле вечером 26 августа прогремели два взрыва, устроенных террористами-смертниками: один — возле аэропорта, другой — у гостиницы Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

После объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в конце концов привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа.

Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже носила это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть.
Delo
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