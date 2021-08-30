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29 августа 21, 21:26
В Афганистан прибыл лидер талибов
мулла Хайбатулла Ахундзада
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Лидер талибов проводит встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формирования будущей политической системы.
Лидер талибов проводит встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формирования будущей политической системы.

В Афганистан сегодня, 29 августа, прибыл лидер движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада и проводит встречи с другими лидерами талибов. Об этом сообщает Ariana News.

Сообщается, что Ахундзаде последние четыре дня находится в южном Кандагаре. Лидер талибов проводит встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формирования будущей политической системы.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай, ведущий член переговорной группы талибов, заявил, что предпринимаются усилия по формированию всеобъемлющей политической системы в Афганистане.

Он заявил, что лидеры "Талибана" и афганские политики пытаются сформировать систему, в которой будут представлены все этнические группы.

Ранее сообщалось, что после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" страна не будет демократическим государством и станет жить по законам шариата. Об этом заявил высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашими.
Korrespondent
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