Выход США из Афганистана: Байден сделал заявление

Президент США Джо Байден заявил, что продолжение войны в Афганистане больше не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и что вывод американских войск из республики был сверхуспешной миссией. Об этом шла речь в его обращении к нации во вторник, 31 августа.





"Вчера вечером в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане - самую долгую войну в американской истории. Мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации", - сказал глава государства.





Он уточнил, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 миллионов долларов в день на протяжении последних 20 лет и затронула 800 тысяч военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы.





Поэтому, продолжил Байден, Вашингтон стоял перед выбором: вывести войска из республики или ввести дополнительные силы, "которые бы вновь вернулись на войну".





"Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам", - сказал он.





По словам президента, США удалось вывезти из Афганистана 90% американцев, которые хотели уехать, и эта миссия была осуществлена "чрезвычайно успешно". В то же время он напомнил о 13 погибших и 20 раненых во время эвакуации американских военнослужащих.





Далее, заверил Байден, Вашингтон будет делать все возможное, чтобы террористы не смогли провести атаку на США из Афганистана. Кроме того, Штатам необходимо сосредоточиться на новых вызовах, в том числе со стороны России и Китая, резюмировал он.







