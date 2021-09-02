В Польше призывают ввести режим ЧП на границе с Беларусью

Польское правительство направило запрос президенту страны Анджею Дуде с предложением ввести режим чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью регионах, пишет во вторник, 31 августа, издание Rzecz Pospolita.





По словам премьер-министра Матеуша Моравецки, чрезвычайное положение предлагается ввести на 30 дней в связи с кризисной ситуацией, что сложилась на польско-белорусской границе из-за наплыва беженцев.





Отмечается, что режим ЧП охватит 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 - Люблинского. Там будут действовать ряд ограничений, в частности на проведение развлекательных и массовых мероприятий. Также будут введены более строгие правила относительно права на владение оружием и боеприпасами.





"Благодаря этому мы сможем предотвратить агрессивные действия и провокации, которые проводятся постоянно или фактически усиливаются режимом Лукашенко", - заявил глава правительства.





Как подчеркнул министр внутренних дел Мариуш Каминский, в случае удовлетворения запроса президентом "это будет первое военное положение, введенное в истории свободной Польши".





Напомним, 27 августа из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью польские военные и пограничники начали строить ограждение из колючей проволоки. Забор возведут высотой в 2,5 метра и протяженностью 180 км.



