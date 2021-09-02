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1 сентября 21, 11:22
ВОЗ расширила список отслеживаемых штаммов COVID
ВОЗ
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В перечень внесен тип вируса, впервые обнаруженный в Колумбии, как такой, что несет риски для глобальной системы охраны здравоохранения.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесли в мониторинговый список организации "колумбийский" штамм COVID-19 - Мю. Об этом во вторник, 31 августа, информировала пресс-служба ВОЗ.

Отмечается, что вариант Мю отнесен к категории штаммов инфекции, которые вызывают интерес организации. Это означает, что "колумбийский" штамм имеет генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса: заразность, устойчивость к иммунитету, сложность протекания заболевания.

Кроме того, в указанную категорию попадают штаммы, которые несут риски для глобальной системы охраны здравоохранения.

Ранее в Японии был подтвержден первый случай коронавируса Дельта нового типа, который объединяет мутации Дельта и Альфа штаммов.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике вирусологи выявили новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации, - C.1.2.

Источник: https://korrespondent.net/
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