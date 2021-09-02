ВОЗ расширила список отслеживаемых штаммов COVID

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесли в мониторинговый список организации "колумбийский" штамм COVID-19 - Мю. Об этом во вторник, 31 августа, информировала пресс-служба ВОЗ.





Отмечается, что вариант Мю отнесен к категории штаммов инфекции, которые вызывают интерес организации. Это означает, что "колумбийский" штамм имеет генетические изменения, которые могут влиять на характеристики вируса: заразность, устойчивость к иммунитету, сложность протекания заболевания.





Кроме того, в указанную категорию попадают штаммы, которые несут риски для глобальной системы охраны здравоохранения.





Ранее в Японии был подтвержден первый случай коронавируса Дельта нового типа, который объединяет мутации Дельта и Альфа штаммов.





Кроме того, в Южно-Африканской Республике вирусологи выявили новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации, - C.1.2.



