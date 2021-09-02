В Белом доме проходит встреча Зеленского и Байдена

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Планируется, что встреча продлится 2,5 часа. Переговоры проведут в составе делегаций и тет-а-тет.

Совместный подход к прессе по их результатам не запланирован, но президенты обнародуют совместное заявление. Американская сторона уже анонсировала его содержание: заявление будет касаться возобновления работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась уже 3 года, денег на поддержку переселенцев с Донбасса и борьбы с COVID-19.

Перед переговорами стороны сделали короткие заявления для СМИ. Затем главы государств отправились беседовать в расширенном формате и с глазу на глаз.





Во время совместного заявления Байден отметил, что за последние 30 лет партнерство между странами окрепло. Также он заявил о приверженности США суверенитету на фоне российской агрессии.





Кроме того, президент США добавил, что хотел бы посетить Украину еще раз.





После речи Джо Байдена Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить с американским президентом вступление Украины в НАТО.





"Также хотел бы с господином президентом Байденом обсудить их видение, роль и сроки Украины в НАТО", - сказал Зеленский во время вступительной речи перед журналистами в Белом доме.





Кроме того, украинская делегация передала президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену список незаконно заключенных украинцев на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Российской Федерации. В документе указываются имена 450 человек.





Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, попросил у лидера США помочь с освобождением незаконно заключенных Россией украинцев.





"Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму, в России. И их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе", - отметил президент Украины.





Украина и США договорились о перезапуске комиссии по вопросам стратегического партнерства. Америка приняла решение предоставить пакет финансовой помощи.

США планируют предоставить Украине дополнительные $12,8 млн долларов на распространение вакцины против коронавируса. Еще $45 млн выделят на гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от войны в Донбассе.

Также в Белом доме отметили, что президенты объявят о новых инициативах для преодоления климатического кризиса и повышения энергетической безопасности Украины.