США будут противостоять Северному потоку-2

Соединенные Штаты подтвердили свое намерение выступать против работы газопровода Северный поток - 2, который построен в обход Украины. Об этом в среду, 1 сентября, говорится в сообщении Офиса президента.





"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против Северного потока - 2, который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении.





Отмечено, что Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии с целью "сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".





Отмечается, что одной из мер противодействия проекту является недавнее назначение в США старшего советника по вопросам энергетической безопасности.





При этом, правительства Украины и США договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.



