ЮАР не будет принимать афганских беженцев

ЮАР не будет принимать беженцев из Афганистана, которые укрылись от талибов на территории Пакистана и просят убежища в Южной Африке. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает CNN.





В департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР рассказали, последнее время к ним стали поступать заявки от афганских беженцев, которые укрылись от талибов в Пакистане.





"Просьба состоит в том, чтобы их разместили в Южной Африке", - уточнили в ведомстве.





Как заявили южноафриканские власти, размещение новых беженцев может создать определенные проблемы.





Там уточнили, что правительство ЮАР не может удовлетворить эти заявки, поскольку в стране уже проживает значительное число беженцев.



