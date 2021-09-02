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2 сентября 21, 11:10
ЮАР не будет принимать афганских беженцев
беженцы
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В Южно-Африканской Республике считают, что афганским беженцам лучше оставаться в первой стране пребывания - Пакистане.
ЮАР не будет принимать беженцев из Афганистана, которые укрылись от талибов на территории Пакистана и просят убежища в Южной Африке. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает CNN.

В департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР рассказали, последнее время к ним стали поступать заявки от афганских беженцев, которые укрылись от талибов в Пакистане.

"Просьба состоит в том, чтобы их разместили в Южной Африке", - уточнили в ведомстве.

Как заявили южноафриканские власти, размещение новых беженцев может создать определенные проблемы.

Там уточнили, что правительство ЮАР не может удовлетворить эти заявки, поскольку в стране уже проживает значительное число беженцев.

Источник: https://korrespondent.net/
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