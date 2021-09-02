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2 сентября 21, 11:16
Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации
Энтони Блинкен
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Американо-украинское партнерство сейчас крепче, чем когда-либо, и США привержены светлому и процветающему будущему Украины, подчеркнул Госсек.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи американского президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Об этом в среду, 1 сентября говорится в заявлении Блинкена в Twitter.

"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - написал Блинкен.

Источник: https://korrespondent.net/
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