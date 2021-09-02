Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи американского президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Об этом в среду, 1 сентября говорится в заявлении Блинкена в Twitter.





"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - написал Блинкен.



