ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане

К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев. Об этом сказал координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров, сообщил накануне сайт ООН.





"Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки", – приводятся слова координатора.





По словам Алакбарова, главная проблема – нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов.





Кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь доставляется в страну грузовиками из Пакистана, в Мазар-и-Шариф прибыл первый самолет с медицинскими принадлежностями – всего 37,5 тонн.





"Они рассчитаны на 200 тыс. человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", – уточнил Алакбаров.





Еще до захвата страны талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам $1,3 млрд. Получено только $400 млн, отметил координатор.





Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.





Гуманитарный координатор сообщил, что "два влиятельных государства" дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но "этого недостаточно".





"Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу", – подчеркнул Алакбаров.



