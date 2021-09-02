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2 сентября 21, 11:18
ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане
Афганистан
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Еще до захвата страны талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам $1,3 млрд. Получено только $400 млн.
К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев. Об этом сказал координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров, сообщил накануне сайт ООН.

"Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки", – приводятся слова координатора.

По словам Алакбарова, главная проблема – нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов.

Кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь доставляется в страну грузовиками из Пакистана, в Мазар-и-Шариф прибыл первый самолет с медицинскими принадлежностями – всего 37,5 тонн.

"Они рассчитаны на 200 тыс. человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", – уточнил Алакбаров.

Еще до захвата страны талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам $1,3 млрд. Получено только $400 млн, отметил координатор.

Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.

Гуманитарный координатор сообщил, что "два влиятельных государства" дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но "этого недостаточно".

"Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу", – подчеркнул Алакбаров.

Источник: https://korrespondent.net/
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