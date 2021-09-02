В Болгарии назначили дату выборов президента

Народное собрание Болгарии на пленарном заседании приняло решение провести очередные выборы президента страны. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 сентября.





"Народное собрание решило назначить выборы президента Республики Болгария на воскресенье, 14 ноября", – говорится в постановлении.





Отмечается, что в поддержку этого предложения проголосовало 152 депутата, еще 25 воздержались.





Напомним, в июле в Болгарии состоялись досрочные выборы в парламет. На них победила партия шоумена Славы Трифонова Есть такой народ с результатом 24,08%. На втором месте оказалась партия ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии – Союз демократических сил) бывшего премьер-министра Бойко Борисова – 23,51%.



