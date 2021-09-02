Кремль прокомментировал встречу Зеленский-Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 2 сентября, прокомментировал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоялась накануне в Вашингтоне, сообщает ТАСС.





"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", - сказал Песков.





Также он отметил вероятность введения новых санкций со стороны США.





"Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", - сказал Песков.





Напомним, что Байден и Зеленский обсуждали темы оккупированных Крыма и Донбасса, а также противостояние Северному потоку-2.



