Ураган Ида в США унес жизни 22 человек

В американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за мощного урагана Ида погибли не менее 22 человек. В обоих штатах губернаторы объявили режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительных ливней и наводнений, сообщает NBC.





Так, согласно данным местных властей, в штате Нью-Йорк жертвами стихии стали восемь человек, в Нью-Джерси - 14. Среди погибших в Нью-Йорке - двухлетний ребенок и три женщины.





Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила, что официальные лица все еще оценивают ущерб.





По словам метеоролога NBC News Билла Каринса, в Центральном парке и Ньюарке (штат Нью-Джерси) за один час выпало рекордное количество осадков за час – около восьми сантиметров.





По данным Национальной метеорологической службы, количество осадков в Центральном парке побило 94-летний рекорд. А в Ньюарке побит рекорд 62-летней давности.





В настоящее время в Нью-Йорке установилась ясная, солнечная погода.



