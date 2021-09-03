Об аэрозольном пути передачи Covid-19

(...) "Какой способ передачи SARS-CoV-2 стоит на первом месте? Спустя полтора года после появления вируса знания по этому вопросу остаются неполными. В конце июля группа американских ученых из Национального института здравоохранения в предварительной публикации подтвердила то, что Covid-19 хорошо передается через выдыхаемый воздух на большие расстояния, то есть более 2 метров (так называемый воздушно-пылевой или аэрозольный путь). Именно так золотистых хомячков заразили их сородичи, находившиеся в другой клетке на расстоянии 2 метров от первой. Кроме того, было проверено, что капельки размером более 5 микрон не переходили от одной группы к другой", - пишет журналист Le Monde Давид Ларуссери.

(...) "27 августа в журнале Science международная группа специалистов, проводя инвентаризацию способов передачи коронавируса, напомнила, что этот путь был "в значительной степени недооценен" санитарными властями из-за "недостаточного понимания такого явления как аэрозоль", - говорится в статье.

(...) "Дебаты о способах передачи далеко не анекдотичны, потому что способы защититься от болезни могут быть разными в зависимости от типа заражения. Тканевая маска блокирует капельки от чихания или от кашля, но она оказывается менее эффективной при фильтрации аэрозолей. Риск заражения через поверхности ограничивается с помощью водно-спиртового геля", - комментирует автор публикации.

"Что касается аэрозольного пути передачи, то его определяет циркуляция воздушного потока. Отсюда интерес к выяснению концентрации CO2 в комнате, потому что его эволюция во времени следует за концентрацией вирусных частиц. "Датчик CO2 не защищает. Он позволяет привлечь внимание к качеству вентиляции, определить количество проемов дверей и окон, привлечь людей... Их развертывание также должно было позволить оценить состояние вентиляционных систем в школах и составить график инвестиций. Но этого не было сделано", - сожалеет Бруно Андреотти, доктор физики и профессор Парижского университета, одна из предварительных публикаций которого о передаче коронавируса по воздуху широко цитируется в Национальном агентстве по контролю в области санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES).

"Таким образом, Франция оказалась на перепутье. С одной стороны, Высший совет общественного здравоохранения в апреле подготовил рекомендации по вентиляции закрытых помещений, принимающих публику, призывая поддерживать концентрацию CO2 на уровне 0,08% (и 0,06% в ресторанах). С другой стороны, установка датчиков для измерения этих уровней не сопровождалась никакими действиями, - пишет Le Monde. "Существует разрыв между наукой и санитарной политикой. Предпочтение отдается простым и легким санитарным мерам, таким как водно-спиртовой гель, но откладываются инвестиции в системы вентиляции, которые являются более защищающими, но более дорогостоящими", - отмечает Бруно Андреотти.

(...) "Отнюдь не способствует ясности рекомендаций то, что более заразный вариант коронавируса Дельта, вероятно, изменит эти предупредительные пороги, зависящие не только от физических свойств вируса, но и от его биологического поведения, по поводу которого существует наибольшая неопределенность", - комментирует журналист.

"При использовании датчиков CO2 результаты могут быть недостоверными, особенно с появлением новых штаммов, которые обладают высокой степенью заразности. Даже если концентрация CO2 кажется правильной, всегда предпочтительнее улучшить вентиляцию и продолжать носить маски", - напоминает Лидия Буруиба, физик из Массачусетского технологического института, очень активно консультирующая по санитарным вопросам и в середине августа опубликовавшая онлайн-руководство по рассадке учеников в классе с использованием системам очистки воздуха.