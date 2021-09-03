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3 сентября 21, 20:52
О чем книга, которую в США подарили Зеленскому?
Легкая черепно-мозговая травма
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Политические оппоненты Зе-президента высмеяли подарок конгрессвумен Марси Каптур.

Насыщенная программа рабочего визита президента Владимира Зеленского в США включала и встречу с представителями украинского кокуса в Конгрессе США. На этой встрече украинскому президенту подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма". Ее презентовала Зеленскому конгрессвумен США от Демократической партии Марси Каптур.


И как только в сети появились фото момента вручения книги, оппоненты Зе-команды в социальных сетях устроили настоящее соревнование, кто лучше поглумится и обшутит название книги.

"Вручение конгрессвумен Марси Каптур президенту Зеленскому книги "Легкая черепно-мозговая травма" прошло в торжественной обстановке. Фото с одного из ракурсов позволяет оценить всю гамму чувств на лице одаренного", - написал на своей странице в "Фейсбук" телеведущий, политтехнолог Тарас Березовец. И это, пожалуй, самый "мягкий" комментарий по теме.

Но если бы "шутники" прочитали не только название книги, но и ознакомились с ее содержанием, поинтересовались, почему Зеленский получил именно это издание, они бы, наверное, не позволяли себе ехидничать.

Книга "Легкая черепно-мозговая травма" - это четкое руководство по лечению контузий у военных. Это перевод американского учебника "Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий". Пособие используется в Вооруженных силах США, которые имеют опыт лечения боевых травм, приобретенных в четырех войнах.

- Корейская война, Вьетнам, Афганистан, Ирак. В этом пособии собран практический опыт спасения жизни раненых, - говорит представительница Американо-украинской медицинской фундации в Украине (АУМФ) Наталия Шульга.

Более детальную информацию можно найти на сайте АУМФ.

"В этой книге представлены клинические практические рекомендации по эрготерапии и физической терапии пациентов с легкой черепно-мозговой травмой, призванные способствовать разработке современного высококачественного реабилитационного лечения военных, осуществить критический обзор современных исследований и клинических подходов к оценке состояния, лечения и ухода за пациентами на всех уровнях оказания медицинской помощи (от неотложной на поле боя до отсроченной пожизненной)", - сказано на сайте АУМФ.

Книгу издали за счет Американо-украинского медицинского фонда. Первые 500 экземпляров передали Украине еще в марте этого года.


Американский опыт лечения контузий у военных поможет реабилитации наших бойцов. Фото: ФБ Тарас Березовец
kp.ua
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