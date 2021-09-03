ЕС назвал условия, на которых готовы вести диалог Талибаном

Европейский союз готов взаимодействовать с захватившей власть в Афганистане радикальной исламистской организацией "Талибан" при условии, что талибы будут уважать права человека, в том числе и женщин, а также будут препятствовать превращению страны в плацдарм для терроризма. Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы поддержать афганское население, нам придется взаимодействовать с новым правительством в Афганистане", — сообщил во время встречи министров иностранных дел ЕС в Словении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, сотрудничество не будет означать формального признания правительства талибов и будет зависеть от готовности "Талибана" выполнить определенные условия.

По словам Борреля, новое правительство должно помешать стране снова стать рассадником боевиков, как это было во время предыдущего пребывания талибов у власти. Также новые власти должны уважать права человека, верховенство закона и свободу СМИ и должны вести переговоры с другими политическими силами о переходном правительстве. Также новое правительство в Кабуле должно предоставить свободный доступ к гуманитарной помощи, соблюдая процедуры и условия ЕС для доставки.

"Мы увеличим гуманитарную помощь, но будем судить по доступу, который они предоставляют", — сказал Боррель.

Агентства по оказанию помощи заявили, что Афганистан столкнулся с гуманитарной катастрофой на фоне экономического кризиса, вызванного конфликтом, засухой и пандемией COVID-19. По оценкам экспертов ЕС, около 18 миллионов афганцев — примерно половина населения — уже нуждаются в гуманитарной помощи.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что будет лучше, если радикальное исламистское движение "Талибан" быстрее войдет в "семью цивилизованных народов".

В ночь на 31 августа США завершили вывод своего контингента из Афганистана. На этом завершился почти 20-летний период пребывания американских военных в стране, власть в которой всего за несколько последних месяцев захватило исламистское движение "Талибан".

Напомним также, что в феврале 2020 года, после двухлетних переговоров, представители США и исламистского движения "Талибан" подписали соглашение, которое было призвано дать старт прекращению двадцатилетней войны в Афганистане. В 2021 году США и их сторонники начали вывод войск своих контингентов из страны, но уже весной "Талибан" развернул активные боевые действия против афганского правительства и едва ли не ежедневно один за одним забирал под свой контроль населенные пункты.

Утром 15 августа правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране после того, как талибы, захватив почти всю территорию страны, окружили столицу страны Кабул.

В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Временное правительство возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель "Талибана").

Как сообщалось, после перехода власти в Афганистане в руки "Талибана" мировое сообщество столкнется со стремительным ростом количества беженцев из страны и усилением терроризма в регионе. К тому же, вероятнее всего, власть "Талибана" обеспечит рост наркотрафика из Афганистана, объемы которого и так едва ли не крупнейшие в мире. С другой стороны, эксперты уверены: "Талибану" нужна легализация на политической арене.