США рассекретит связанные с 11 сентября документы

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приказал рассекретить документы, связанные с террористическими атаками, произошедшими 11 сентября 2001 года. Об этом в пятницу, 3 сентября сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление главы государства.





Байден напомнил, что об этом он обещал своим избирателям.





"Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года. Теперь я сдерживаю слово", - сказал президент.





В документе предписывается Минюсту и другим ведомствам вести надзор за рассекречиванием документов, связанных с расследованиями атак ФБР. Также в указе говорится, что генеральный прокурор США должен обнародовать документы в течение шести месяцев.





Ранее рассекретить документы связанные с атаками потребовали родственники жертв терактов, а также те, кто выжил и участвовал в спасении людей. Около 1,8 тыс. человек написали Байдену письмо, потребовав от него снять гриф секретности с документов. Они полагают, что в них содержится информация, позволяющая доказать причастность руководства Саудовской Аравии к терактам.





Ранее в обнародованной части отчета о террористических атаках говорилось, что ряд граждан Саудовской Аравии, связанных с правительством этой страны, помогали деньгами некоторым участникам теракта.





Известно, что 11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре самолета летевших в США. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один - в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков.





Тогда погибли более 2,9 тысяч человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида".





Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к терактам.



