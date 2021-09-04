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4 сентября 21, 11:44
США даст деньги афганским беженцам
беженцы
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Соединенные Штаты решили материально поддержать сбежавших к ним от талибов афганских беженцев.
Эвакуированные в Соединенные Штаты беженцы из Афганистана получат разовую материальную помощь в размере до 2 275 долларов. Об этом в пятницу, 3 сентября, пишет Bloomberg.

Отмечается, что многие покинувшие Кабул прилетели в США не имея при себе даже запасной пары обуви или одежды на смену не говоря о многих необходимых в быту вещах. Исходя из ситуации, администрация Джо Байдена и более 200 различных частных организаций разработали систему их адаптации.

Так, Государственный департамент планирует потратить до 2 275 долларов на каждого эвакуированного. Деньги можно будет использовать на жилье, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе.

Известно, что 50 000 афганцев получили разрешение быть на территории США без надлежащих виз. У них есть год для подачи заявления на получение постоянной визы. Другие афганцы, в том числе те, которые работали непосредственно на правительство США, попадают в отдельные иммиграционные категории.

Источник: https://korrespondent.net/
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