США даст деньги афганским беженцам

Эвакуированные в Соединенные Штаты беженцы из Афганистана получат разовую материальную помощь в размере до 2 275 долларов. Об этом в пятницу, 3 сентября, пишет Bloomberg.





Отмечается, что многие покинувшие Кабул прилетели в США не имея при себе даже запасной пары обуви или одежды на смену не говоря о многих необходимых в быту вещах. Исходя из ситуации, администрация Джо Байдена и более 200 различных частных организаций разработали систему их адаптации.





Так, Государственный департамент планирует потратить до 2 275 долларов на каждого эвакуированного. Деньги можно будет использовать на жилье, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе.





Известно, что 50 000 афганцев получили разрешение быть на территории США без надлежащих виз. У них есть год для подачи заявления на получение постоянной визы. Другие афганцы, в том числе те, которые работали непосредственно на правительство США, попадают в отдельные иммиграционные категории.



