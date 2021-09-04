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4 сентября 21, 11:47
Большая двадцатка соберется из-за Афганистана
G20
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Соединенные Штаты Америки намерены "поддерживать каналы связи с талибами по важным вопросам".
В Германии состоится виртуальная встреча министров G20 по Афганистану. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает BBC.

Организаторами встречи выступят США и Германия. 

Руководитель американского внешнеполитического ведомства рассказал, что в воскресенье отправится в Доху. Там встретится с представителями властей Катара и афганскими беженцами. Затем вылетит в ФРГ. Там Блинкен обсудит ситуацию в Афганистане с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом, а потом примет участие в виртуальном саммите G20. 
 
Главной темой виртуальной встречи станут требования к талибам. 
 
"Внимание сосредоточат на вопросах, касающихся свободы передвижения, борьбы с терроризмом и обязательств соблюдать основные права человека в стране", - говорится в сообщении.

Также Блинкен добавил, что его ведомство находится в "постоянном контакте" с американцами, которые все еще находятся в Афганистане и хотят уехать.

Источник: https://korrespondent.net/
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