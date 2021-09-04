Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила пострадавшие в июне от наводнения регионы страны. в частности, политик побывала в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, находящейся в долине реки Ар. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает SWR.





"Многое уже сделано и расчищено, но потребуются годы, чтобы восстановить ущерб от стихии несоизмеримых масштабов", - заявила канцлер.





Прибыв на место Меркель решила лично проверить, как протекают работы по очистке территории от последствий природных катаклизмов. В рамках визита она также встретились с местными жителями, пострадавшими от непогоды.





"Они могут быть уверены, что им и дальше будут помогать. Мы о них не забудем", - подчеркнула канцлер.





В результате непогоды в Германии погибли около 200 человек, многие местные жители остались без крова.



