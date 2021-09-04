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4 сентября 21, 12:22
Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы
Ангела Меркель
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В июле 2021 года федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц пережили сильные наводнения.
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила пострадавшие в июне от наводнения регионы страны. в частности, политик побывала в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, находящейся в долине реки Ар. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает SWR.

"Многое уже сделано и расчищено, но потребуются годы, чтобы восстановить ущерб от стихии  несоизмеримых масштабов", - заявила канцлер.

Прибыв на место Меркель решила лично проверить, как протекают работы по очистке территории от последствий природных катаклизмов. В рамках визита она также встретились с местными жителями, пострадавшими от непогоды.

"Они могут быть уверены, что им и дальше будут помогать. Мы о них не забудем", - подчеркнула канцлер.

В результате непогоды в Германии погибли около 200 человек, многие местные жители остались без крова.

Источник: https://korrespondent.net/
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