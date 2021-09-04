Часть эвакуированных могут быть террористами

В США считают, что около сотни эвакуированных в США афганцев могут иметь связь с "Талибаном" или с другими террористическими группами. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.





В частности, из более 30 тыс. вывезенных из Афганистана в Соединенные Штаты людей, около 10 тыс. нуждаются в дополнительных проверках. Из них около сотни человек получили от властей США "красную метку". Там считают, что те могут поддерживать связь с талибами или другими террористическими группировками.





При этом собеседники телеканала подчеркивают, что если человеку присвоили "красную метку", это не значит. что он обязательно является террористом и представляет угрозу стране и ее гражданам.





"Это говорит только о том, что что-то в личной информации прибывших - в имени, биографии или номере телефона - вызвало беспокойство для того, чтобы не разрешить им оставаться в США в ожидании дополнительной проверки", - пояснили собеседники телеканала.





Известно, что как минимум двух афганцев переправят из США в Косово, поскольку они вызвали беспокойство служб безопасности. Уже там они пройдут дополнительные проверки.





Известно, что 50 000 афганцев получили разрешение быть на территории США без надлежащих виз. У них есть год для подачи заявления на получение постоянной визы. Другие афганцы, в том числе те, которые работали непосредственно на правительство США, попадают в отдельные иммиграционные категории.



