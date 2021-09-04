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4 сентября 21, 12:42
В Британии назвали число больных COVID-19 людей
COVID-19
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В стране готовятся к массовой вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая начнется в сентябре.
Согласно данным Госстата Великобритании, в стране каждый 70 житель болеет коронавирусной инфекцией. А это примерно 766 тысяч человек. Об этом в пятницу, 3 сентября пишет The Guardian.

Статистическое ведомство подчеркивает, что во время второй волны пандемии, в Великобритании заболевание было обнаружено у каждого 50 человека.

Согласно данным Госстата, процент людей с положительным тестом вырос на территории юго-западной Британии и Западного Мидленда.

Лондон и Восточный Мидленд, со своей стороны, сообщили о снижении процента инфицирования.

В Йоркшире и Гамбере был зарегистрирован самый большой процент среди всех других регионов.

Вакцинация от коронавируса в Великобритании началась 13.12.2020. В стране одобрены следующие вакцины против COVID-19: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech. Число вакцинированных в стране - 70,47 %.

Источник: https://korrespondent.net/
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