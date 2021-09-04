В Британии назвали число больных COVID-19 людей

Согласно данным Госстата Великобритании, в стране каждый 70 житель болеет коронавирусной инфекцией. А это примерно 766 тысяч человек. Об этом в пятницу, 3 сентября пишет The Guardian.





Статистическое ведомство подчеркивает, что во время второй волны пандемии, в Великобритании заболевание было обнаружено у каждого 50 человека.





Согласно данным Госстата, процент людей с положительным тестом вырос на территории юго-западной Британии и Западного Мидленда.





Лондон и Восточный Мидленд, со своей стороны, сообщили о снижении процента инфицирования.





В Йоркшире и Гамбере был зарегистрирован самый большой процент среди всех других регионов.





Вакцинация от коронавируса в Великобритании началась 13.12.2020. В стране одобрены следующие вакцины против COVID-19: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech. Число вакцинированных в стране - 70,47 %.



