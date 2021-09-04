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4 сентября 21, 12:47
Байден посетил затопленный Новый Орлеан
наводнение
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На помощь жителям пострадавшего от стихии штата Луизиана выделили 100 миллионов долларов - по 500 долларов каждому.
Президент США Джо Байден посетил пострадавший от урагана Ида Новый Орлеан, сообщает NBC News.

Президент сообщил, что каждый житель штата Луизиана получил по 500 долларов в качестве разовой помощи. Всего на эти цели было потрачено 100 миллионов. 

Байден также распорядился использовать стратегический нефтяной резерв страны. Это позволит избежать нехватки топлива в пострадавших от урагана районах.

Кроме того, глава Белого дома напомнил о своем предложении по модернизации инфраструктуры страны. По его мнению, этот план поможет улучшить готовность к противостоянию стихийным бедствиям в будущем.

Местные власти обещают восстановить электроснабжение города к 8 сентября.

Компания Entergy, которая обеспечивает электроэнергией Новый Орлеан и большую часть юго-востока Луизианы, сообщила, что более 25 тысяч рабочих из 40 штатов пытаются починить 14 тысяч поврежденных опор электропередач, более 2,2 тысяч поврежденных трансформаторов и других объектов инфраструктуры.

Власти предупредили жителей, которые ранее эвакуировались и сейчас планируют вернуться в свои дома, что им следует быть готовыми жить без электричества, без водопровода, с ограниченным доступом к мобильной связи и почти без бензина. 

Напомним, в США в два раза выросло число жертв урагана Ида и достигло 46 человек. Большинство людей погибли в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

Источник: https://korrespondent.net/
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