Байден посетил затопленный Новый Орлеан

Президент США Джо Байден посетил пострадавший от урагана Ида Новый Орлеан, сообщает NBC News.





Президент сообщил, что каждый житель штата Луизиана получил по 500 долларов в качестве разовой помощи. Всего на эти цели было потрачено 100 миллионов.





Байден также распорядился использовать стратегический нефтяной резерв страны. Это позволит избежать нехватки топлива в пострадавших от урагана районах.





Кроме того, глава Белого дома напомнил о своем предложении по модернизации инфраструктуры страны. По его мнению, этот план поможет улучшить готовность к противостоянию стихийным бедствиям в будущем.





Местные власти обещают восстановить электроснабжение города к 8 сентября.





Компания Entergy, которая обеспечивает электроэнергией Новый Орлеан и большую часть юго-востока Луизианы, сообщила, что более 25 тысяч рабочих из 40 штатов пытаются починить 14 тысяч поврежденных опор электропередач, более 2,2 тысяч поврежденных трансформаторов и других объектов инфраструктуры.





Власти предупредили жителей, которые ранее эвакуировались и сейчас планируют вернуться в свои дома, что им следует быть готовыми жить без электричества, без водопровода, с ограниченным доступом к мобильной связи и почти без бензина.





Напомним, в США в два раза выросло число жертв урагана Ида и достигло 46 человек. Большинство людей погибли в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.



