Среди эвакуированных из Кабула в ФРГ оказались преступники

После захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" самолеты бундесвера должны были эвакуировать сотрудников организаций ЕС и НАТО, журналистов, правозащитников и других лиц, нуждающихся в защите. Однако, как сообщили в пятницу, 3 сентября, в федеральном министерстве внутренних дел, по всей вероятности, тем же путем в ФРГ прибыли и люди, которых немецкие власти охарактеризовали как "несущих потенциальную угрозу безопасности".





К настоящему моменту известно о 20 предполагаемых правонарушителях, которые "из-за того, что их не проверяли в Кабуле, оказались в Германии", указал глава немецкого МВД Хорст Зеехофер. По его словам, среди прибывших в Германию есть люди, осужденные за насилие, а также уличенные в подделке документов.





Четырех эвакуированных из Кабула ранее депортировали из ФРГ - в некоторых случаях уже несколько лет назад. Кроме того, по сведениям новостного агентства dpa, имена нескольких прибывших афганцев фигурировали в списках немецкого центра по борьбе с терроризмом. Двое правонарушителей были доставлены в пенитенциарное учреждение на основании выданных ордеров на арест, сообщил представитель МВД Германии Стив Альтер. Еще двое афганцев находятся под надзором властей.





Преступники смогли воспользоваться воздушным мостом в Германию из-за "чрезвычайной ситуации", отметил Зеехофер. "Некоторые из них полностью подделали документы от а до я. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией", - подчеркнул политик, имея в виду хаос в аэропорту Кабула.





Всего, по данным немецкого внутриполитического ведомства, после вывода войск НАТО из Афганистана в Германию были эвакуированы 4587 человек, в том числе 3849 афганцев и 403 гражданина ФРГ. Среди нуждающихся в защите были и граждане других государств. Немцев также вывозили союзники по НАТО.





О подозрениях в отношении эвакуированных из Кабула сообщают и в США. По данным телеканала NBC, в отношении примерно 10 000 из 30 000 эвакуированных в США афганцев потребовалась дополнительная проверка. Как утверждают источники телеканала, Вашингтон подозревает около 100 человек в возможных связях с

"Талибаном" или террористическими группировками. Двое подозреваемых вызвали беспокойство американских спецслужб и были высланы в Косово.





Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч гражданских лиц.



