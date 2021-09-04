За месяц в мире COVID-19 заболело 20 млн человек

За месяц в мире выявили более 20 миллионов случаев коронавируса, свидетельствует статистика сайта worldometers.





Так, 4 августа число заболевших составляло 200 млн 355 тысяч, а 4 сентября уже 220 млн 655 тысяч. Заболеваемость в августе была самой высокой с апреля.





Выздоровели за месяц более 16 млн 560 тысяч человек, а с начала пандемии 197 млн 162 тысячи.





Летальных случаев за месяц зафиксировали почти 307 тысяч. Всего умерло от коронавируса более 4 млн 567 тысяч человек.





За сутки 2 сентября в мире зафиксировали 663 107 случаев COVID-19. Больше всего - в США - 182 593 случая, в Индии - 42 346, в Великобритании - 42 076.





9827 заболевших в мире за сутки умерли.



















