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4 сентября 21, 12:56
За месяц в мире COVID-19 заболело 20 млн человек
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Заболеваемость в августе была самой высокой с апреля - более 20 миллионов новых случаев коронавируса.
За месяц в мире выявили более 20 миллионов случаев коронавируса, свидетельствует статистика сайта worldometers.

Так, 4 августа число заболевших составляло 200 млн 355 тысяч, а 4 сентября уже 220 млн 655 тысяч. Заболеваемость в августе была самой высокой с апреля.

Выздоровели за месяц более 16 млн 560 тысяч человек, а с начала пандемии 197 млн 162 тысячи.

Летальных случаев за месяц зафиксировали почти 307 тысяч. Всего умерло от коронавируса более 4 млн 567 тысяч человек.

За сутки 2 сентября в мире зафиксировали 663 107 случаев COVID-19. Больше всего - в США - 182 593 случая, в Индии - 42 346, в Великобритании - 42 076.

9827 заболевших в мире за сутки умерли. 





Источник: https://korrespondent.net/
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